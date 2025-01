Lamezia, incontro sul tema “In cammino dopo le Settimane sociali di Trieste 2024” con presentazione libro Dare un’anima alla politica

Condividi

Lamezia Terme – Si è tenuta nei giorni scorsi, presso il Seminario Vescovile, una tavola rotonda dal titolo “In cammino dopo le Settimane sociali di Trieste 2024”, organizzata da Acli Terra Calabria, Circolo Acli “Don Saverio Gatti” , UCID Calabria, Azione Cattolica, in collaborazione con l’Ufficio per i Problemi Sociali della Diocesi di Lamezia Terme.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto su temi emersi durante la 50esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, svoltasi a Trieste lo scorso luglio, e ha visto la presentazione del volume di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, intitolato “Dare un’anima alla politica”.

Il libro, articolato in due parti, esplora come la fede cristiana possa influenzare positivamente la vita politica, offrendo esempi di figure istituzionali che hanno saputo incarnare i valori del Vangelo nelle loro attività pubbliche.

All’evento, coordinato da Massimo Mercuri, ha partecipato Don Francesco Farina Direttore Ufficio per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la Pace della Diocesi di Lamezia Terme , Antonello Di Cello Presidente circolo Acli Don Saverio Gatti, l’autore del libro Don Bruno Bignami, Alfonso Barbarisi Docente presso l’Università di Napoli, Antonio Palmieri della sezione UCID di Lamezia Terme, Alfredo Saladini Presidente consulta aggregazioni laicali Diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Costanzo Presidente Azione Cattolica Lamezia, Giuseppe Campisi Presidente Acli Terra Calabria e Segretario regionale UCID.

“Oggi più che mai è fondamentale riportare al centro del dibattito politico il valore della fraternità e della solidarietà, radici profonde della nostra fede e pilastri della dottrina sociale della Chiesa”, – ha dichiarato Don Bruno Bignami – “la politica, per essere autentica, deve saper rispondere alle esigenze reali delle persone e dei più deboli, valorizzando la capacità di condivisione e la progettualità a lungo termine.”

Il convegno ha rappresentato non solo un momento di riflessione sui contenuti dell’opera, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno delle organizzazioni cattoliche nel promuovere una politica che sappia coniugare spiritualità e azione concreta, mettendo in discussione il leaderismo e l’accentramento del potere. “Dare un’anima alla politica” si propone infatti come un testo guida per coloro che desiderano un approccio etico e spirituale alla gestione della cosa pubblica, prendendo esempio da figure come Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli, testimonianze di una politica vissuta con disinteresse e passione civile.

“Viviamo un momento storico in cui la distanza tra i cittadini e le istituzioni è allarmante. La crescente disaffezione alla politica è sintomo di una mancanza di fiducia, ma anche di una tradizione dei valori cristiani che dovrebbero guidarla. Dobbiamo ritrovare un senso di comunità e condivisione, e lo possiamo fare solo mettendo al centro il bene comune, come ci insegna la dottrina sociale della Chiesa”, – a questo pensiero sono convenuti tutti i relatori intervenuti.

“Iniziative come quella che abbiamo organizzato a Lamezia Terme, ci permettono di riportare alla luce il vero significato di politica: servire gli ultimi, senza accentramenti di potere e senza leaderismi. È il nostro contributo per una società che non dimentica la sua anima” – quanto dichiarato dal Segretario regionale UCID Pino Campisi .