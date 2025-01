A Rende il 4 gennaio la “Prima Giornata di Spiritualità della Divina Misericordia”

Condividi

Il 4 gennaio si celebrerà, presso la chiesa di Gesù Misericordioso, la prima giornata di spiritualità della Divina Misericordia organizzata dal Parroco di S.Maria della Consolazione in Arcavacata, Don Mario Ciardullo.

L’evento, il primo in tutta la Calabria, è stato voluto da Don Mario Ciardullo in quella che è tra le pochissime chiese presenti in Italia, se non l’unica, dedicata, a Gesù Misericordioso e sita in Santo Stefano di Rende, dove viene custodita la reliquia di S.Faustina Kowalka, segretaria della Divina Misericordia.

La devozione alla Divina Misericordia è la più importante delle forme di culto consegnata a noi attraverso le rivelazioni private che Cristo, all’inizio del secolo scorso, affidò a Santa Faustina Kowalska. Gesù manifestò a suor Faustina, per la prima volta a Pock nel 1931, il desiderio di istituire questa festa e, nel contempo, la volontà che venisse dipinto un quadro raffigurante la propria immagine e che la prima domenica dopo Pasqua fosse la festa della Misericordia. Il 30 aprile 2000, giorno della canonizzazione della suora polacca è stata chiamata Domenica della Divina Misericordia proprio la seconda domenica dopo Pasqua, ed è stata arricchita da varie indulgenze per volontà di Giovanni Paolo II.

Sabato 4 gennaio 2025, la giornata sarà scandita da presenze importanti, tanta grazia e soprattutto dalla preghiera.

Il programma ha inizio la mattina alle 10 con l’accoglienza dei pellegrini, a cui seguirà poi l’adorazione del grande Crocifisso in cartapesta, opera di Giuseppe Manzo, messo a disposizione dai Padri Passionisti di Laurignano; l’adorazione sarà guidata dal gruppo parrocchiale di preghiera “San Paolo della Croce” di Laurignano.

Il pomeriggio di preghiera verrà aperto da un momento atteso dalla comunità per ben diciotto anni: l’inaugurazione della vetrata con il completamento dell’immagine di Gesù Misericordioso.

Alle 15,15 l’Adorazione Eucaristica nell’Ora della Misericordia presieduta da Don Pasqualino di Dio, assistente spirituale della Fraternità Apostolica della Divina Misericordia. La presenza di Don Pasqualino (che, come ricordano in tanti, fu il primo su Tv 2000 a pregare la Coroncina alla Divina Misericordia) è davvero un momento di grazia; il sacerdote della diocesi di Piazza Armerina, dove esercita ufficialmente il ministero di esorcista e parroco della Parrocchia San Francesco d’Assisi di Gela, nel 1996 ha fondato la Fraternità Apostolica della Misericordia e nel 2013, su incarico di papa Francesco, la Piccola Casa della Misericordia e la Cooperativa Sociale “Raphael” che si occupano delle famiglie disagiate. Don Pasqualino è Missionario e direttore del Centro nazionale di spiritualità della Misericordia e porterà con sé un’icona benedetta da Papa Francesco con la raccomandazione di essere portata nelle chiese, piazze e case del mondo fino al 2033, anno giubilare in cui si celebreranno i duemila anni della Redenzione, passando per il Giubileo ordinario del 2025 che da poco è stato aperto. L’icona itinerante è stata realizzata con tecnica bizantina e ha una particolarità: nella sua lavorazione sono state aggiunte ai materiali alcune reliquie dei Santi della Misericordia come S. Giovanni Paolo II, S. Faustina Kowalska, Madre Teresa di Calcutta e anche del Beato Carlo Acutis; una felice coincidenza o meglio Dio-incidenza perché l’Oratorio della chiesa di Gesù Misericordioso è dedicato, oltre che alla beata Chiara Luce Badano, proprio al giovane Carlo Acutis.

Dopo l’Ora della Misericordia, sempre nel pomeriggio seguirà la Catechesi “Dalla Misericordia nasce la Speranza” a cura di don Pasqualino di Dio.

L’incontro di preghiera aperto a tutti, si concluderà alle 18 con la Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo Metropolita di Cosenza Bisignano.

Luisa Loredana Vercillo