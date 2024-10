Lamezia, successo per lo spettacolo “I Cavalieri” con Max Mazzotta nell’ambito rassegna “Calabria Teatro”

Condividi

Lamezia Terme – Una raffinata operazione culturale che è riuscita a tenere incollato alla sedia lo spettatore, attraversando venticinque secoli di storia e proponendo la versione in salsa “Magna Graecia” della commedia “I Cavalieri” di Aristofane. Max Mazzotta è riuscito nel suo intento, proponendo uno spettacolo dal ritmo incalzante, accompagnato da una musica onomatopeica delle parole dette in prosa, che hanno convinto gli spettatori del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, che hanno assistito al reading musicale, con l’accompagnamento dal vivo di Antonio Belmonte.

Il realismo inconfondibile della commedia antica è stato trasfuso nella rappresentazione di un tipico scenario elettorale nostrano che, ripercorso nella trama ateniese, si è rivelato come un topos senza tempo. Max Mazzotta si è cimentato in un reading costruito su dialoghi che ha impersonato dando lui stesso una diversa voce a ciascuno dei protagonisti della storia, che sono comparsi come figure definite e tratteggiate secondo la loro emblematica natura. Le note musicali usate come un evidenziatore hanno guidato gli spettatori nell’intreccio, instradandoli ad una visione ordinata dell’opera.

La voluta rievocazione sul palco di scene ed atteggiamenti che rimandavano immediatamente alla concreta esperienza di vita di ciascuno degli spettatori e dunque alla vita dei cittadini, ha ricreato sulla scena l’ambiente teatrale del tempo di Aristofane, dove il pubblico immediatamente capiva a chi e a cosa la commedia si riferisse. Il pubblico si è da subito immedesimato nell’opera alla quale ha tributato meritati applausi.

“I Cavalieri” di Aristofane di Max Mazzotta rientra nell’ambito di “Calabria Teatro”, la kermesse culturale diretta da Diego Ruiz e Nicola Morelli, promossa dall’associazione teatrale “I Vacantusi”. Lo spettacolo è inserito nel Progetto “Calabria Teatro” seconda edizione finanziato con risorse Psc Piano per lo sviluppo e la coesione 06.02.02 (Distribuzione Teatrale) della Regione Calabria.