Lamezia, il 18 ottobre presentazione del libro “La follia di Marina” di Luciano Vasta

Dopo la presentazione on-line in diretta nazionale organizzata dalla casa editrice VJ Edizioni di Milano, e quella svoltasi a Modena nei giorni scorsi, il libro “La follia di Marina”, scritto da Luciano Vasta, sarà presentato anche in Calabria, a Lamezia Terme.

Infatti, il prossimo 18 ottobre, dalle ore 18,00, presso la libreria Tavella-Ubik di Lamezia, Vasta continuerà il giro che lo sta portando a parlare del suo libro in diverse città italiane.

Il romanzo, che sta riscuotendo un importante successo, con toni delicati racconta la drammatica storia di una giovanissima ragazza, Marina, che nei primi anni ’60 in uno sperduto paesino delle montagne calabresi prova a ribellarsi alle convenzioni dell’epoca e al padre-padrone, trovandosi, per questo suo spirito ribelle, rinchiusa nel vicino manicomio, dove subisce i maltrattamenti, le umiliazioni e le terribili terapie che le vengono somministrate.

Il libro tratta argomenti assai duri e forti, eppure Vasta è riuscito con la sua sensibilità a far percepire quegli orrori senza entrare nei dettagli, usando una delicatezza fuori dal comune.

Il romanzo La follia di Marina lo scorso maggio è stato premiato con la prestigiosa Rosa d’Argento del Comune di Roseto degli Abruzzi, al Premio Letterario Internazionale Antonia Pozzi a Pasturo-Lecco ed è risultato finalista in altri due Premi letterari nazionali.

Con altri romanzi inediti, Luciano Vasta ha ottenuto nel passato ulteriori importanti premi e riconoscimenti in diversi concorsi, tanto che due altri suoi lavori hanno ottenuto il primo posto in due diversi concorsi.

Dopo la tappa di Lamezia Terme (città natale dell’autore), le presentazioni continueranno a Milano, Udine, Bologna e, con data ancora da fissare, a Bari. Mentre l’appuntamento a Girifalco, sede del più grande manicomio del sud Italia, previsto per il giorno successivo, è stato rimandato, per problemi logistici, all’inizio del nuovo anno.

L’appuntamento quindi è per il prossimo 18 ottobre alle ore 18,00 presso la libreria Tavella-Ubik di Lamezia Terme.