Sabato 26 ottobre torna la tradizionale Festa del Vino nel centro storico di Sambiase

Condividi

Si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Festa del Vino, che sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 18:00, animerà i suggestivi vicoli del centro storico di Sambiase, in via D. Porchio. Giunta alla sua dodicesima edizione, questa manifestazione, organizzata con passione dall’associazione culturale San Nicola, rappresenta un omaggio autentico alle tradizioni, alla storia e alla gastronomia del territorio.

L’evento, ormai diventato un punto di riferimento per gli amanti del buon vino e dei sapori genuini, è da anni un simbolo di attaccamento alle radici calabresi e all’identità enogastronomica locale. In un’atmosfera di grande convivialità, il sodalizio lametino guidato dal presidente Pino Morabito invita tutti, cittadini e visitatori, a raggiungere il centro storico di Sambiase e partecipare a una serata dedicata alla riscoperta di antiche tradizioni e alla celebrazione dei prodotti tipici locali.

Oltre alla degustazione dei migliori vini del territorio, accompagnati da specialità gastronomiche calabresi, la serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento e musica, che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente. Tra i vicoli storici di Sambiase, i partecipanti potranno immergersi in un viaggio di sapori e cultura, in un clima di festa e divertimento.

“La Festa del Vino – sottolinea il presidente Morabito – è un’occasione per celebrare non solo le nostre tradizioni enogastronomiche, ma anche il senso di comunità e appartenenza che caratterizza il nostro territorio. Vogliamo che sia un momento di condivisione, in cui tutti possano riscoprire l’autenticità dei nostri prodotti e il calore della nostra terra”.

La manifestazione, che da dodici anni richiama visitatori da tutta la Calabria, rappresenta una vetrina importante per le eccellenze locali e un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale di Sambiase. Non resta che attendere il brindisi inaugurale, per vivere una serata all’insegna della storia, della tradizione e, naturalmente, del buon vino.