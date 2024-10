Il 24 ottobre a Cosenza alla Casa delle Culture una giornata dedicata al poeta Franco Costabile

Condividi

Si terrà domani, 24 ottobre, presso la Casa delle Culture nel pittoresco centro storico di Cosenza (Corso Telesio, 98), una giornata interamente dedicata al poeta lametino Franco Costabile, in occasione del centenario della sua nascita.

L’evento fa parte della rassegna culturale “Agorà”, organizzata dall’associazione Teatro in Note sotto la direzione artistica di Vera Segreti. La cura dell’evento pensato in omaggio al centenario del poeta di Sambiase è stata affidata allo studioso Giovanni Mazzei, da anni noto per il suo impegno nella valorizzazione della figura e dell’opera di Costabile.

Mazzei, presidente dell’associazione culturale Dorian – la cultura rende giovani, nel corso del 2024, ha già portato avanti un’intensa attività di promozione della poesia di Franco Costabile, sia a livello regionale che nazionale. Tra i suoi contributi di maggior rilievo nel 2024, si segnalano la partecipazione al Salone Internazionale del Libro di Torino con un focus dedicato al poeta e la collaborazione con Aldo Nove nella curatela della nuova edizione di tutte le poesie di Costabile, pubblicata dalla casa editrice Rubbettino.

La giornata di celebrazioni si aprirà con un incontro mattutino dedicato agli studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico Fermi e del Polo Tecnico Brutium di Cosenza. Il dott. Mazzei guiderà una riflessione sulla poesia di Costabile, offrendo agli studenti un’opportunità per scoprire il profondo legame tra il poeta e la sua terra. Durante l’incontro, sarà proiettato il documentario “Il canto dei nuovi emigranti”, realizzato dai registi Francesco D’Agostino e Alessandro Lavorato, che esplora i temi dell’emigrazione attraverso lo sguardo poetico di Costabile.

Nel pomeriggio, presso la prestigiosa “Sala Gullo” della Casa delle Culture, avrà luogo la presentazione del volume “La rosa nel bicchiere – Tutte le poesie”, edito da Rubbettino. A dialogare con Aldo Nove e Giovanni Mazzei sarà la giornalista Rosalba Baldino, che offrirà al pubblico un viaggio emozionale nelle tematiche centrali delle poesie di Costabile, tra nostalgia, speranza e denuncia sociale. La presentazione sarà impreziosita dalle note musicali di Aquerell, che ha trasposto in canzoni alcuni componimenti del poeta di Sambiase.

La giornata si concluderà con il reading “Costabile: Co’ sta bile (In)Co(nte)stabile”, curato da Domenico Benedetto D’Agostino, con accompagnamento musicale a cura di Pazz Music Bureau. La performance metterà in luce la straordinaria attualità della poesia di Franco Costabile, sia nei contenuti che nello stile, confermandone l’importanza nella scena letteraria contemporanea.

Un’occasione imperdibile per riscoprire l’opera di uno dei più grandi poeti italiani, le cui parole continuano a risuonare in maniera potente, evocando memorie e visioni che parlano di una Calabria complessa e universale.