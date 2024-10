Dai palcoscenici di Messina, Salvatore Curtò a Lamezia Terme per presentare “I Figli di Nessuno”

Condividi

Venerdì 25 ottobre sarà a Lamezia Terme lo scrittore Salvatore Curtò per presentare il suo fortunato romanzo ” I Figli di Nessuno “. Si tratta della presentazione/evento numero 120. Il testo dopo due anni è approdato in teatro il mese scorso con una prima dell’omonima commedia in 4 atti, frutto della trasposizione teatrale ad opera dello stesso autore. Curtò, che è anche sceneggiatore, ha provveduto anche alla trasposizione cinematografica, dando vita ad una fiction in sei puntate, le cui riprese dovrebbero iniziare a gennaio.

La storia, ormai considerata da molti critici assai fortunata, narra di una Sicilia a cavallo degli anni 50/90, dove accanto ai Corleonesi, crescono e si impongono onestamente “I figli di Nessuno” in rappresentanza di una gente sana e operosa che si contrappone al modello mafioso. Il libro è stato presentato in tutta Italia ed in particolar modo ha sortito successi nelle scuole. C’e’molta curiosità per questa presentazione in terra di Calabria, terra dove Curto’ ha presentato già tante volte, riscuotendo premi e consensi.

Appuntamento il 25 ottobre alle ore 18.30 alla Graficheditore.