Lamezia, Marisa Laurito ed Enzo Gragnaniello incantano il pubblico con “Vasame” due ore di musica, poesie e arte napoletana per raccontare l’amore rivoluzionario

Lamezia Terme – L’attrice Marisa Laurito, il cantautore Enzo Gragnaniello con la sua leggendaria chitarra acustica e altri tre grandi musicisti: al mandolino Piero Gallo, al violoncello Erasmo Petrigna e alle percussioni Marco Caligiuri, hanno portato in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme nell’ambito della rassegna teatrale “Vacantiandu 24” lo spettacolo “Vasame – L’amore è rivoluzionario”.

E’ proprio l’amore, in tutte le sue sfaccettature, il tema principale di questo spettacolo, narrato da Marisa Laurito attraverso la poesia, i racconti e il bel canto attingendo anche a quelle canzoni divertenti che hanno contraddistinto il periodo del Varietà. I due artisti, che si conoscono da anni, hanno imbastito con la loro complicità, pian piano, uno spettacolo che coinvolge il pubblico utilizzando varie arti.

Marisa Laurito oltre che recitare e cantare, si intrattiene dipingendo, sul palco, una grande tela che nel finale rappresenterà un grande cuore rivolto a tutti con una grande scritta che richiama il titolo dello spettacolo-concerto, dove Vasame è il titolo di un successo del maestro Gragnaniello e quello che loro chiamano il secondo titolo “L’amore è rivoluzionario” viene aggiunto per mettere in evidenza come l’amore è la chiave di tutto e può essere risolutivo.

Il filo conduttore è stata la musica del cantautore partenopeo Gragnaniello con le canzoni da lui scritte e arrangiate scelte con cura spaziando dalla musica classica napoletana come “Passione”, “Scetate”, “Indifferentemente”, ai suoi classici come “Vasame”, “Senza voce”, “Cu’mme”, il brano molto conosciuto che ha fatto sobbalzare il cuore del pubblico ricordando la splendida interpretazione di Roberto Murolo e Mia Martini.

Durante il concerto c’è l’alternanza della recitazione della Laurito, a volte struggente e a volte comica e divertente, che tocca anche corde amare in quello che è il contesto sociale che stiamo vivendo dove prevalgono spesso notizie legate alla guerra, alla superficialità che ci circonda, alla violenza sulle donne e sull’aggressività. Attraente anche la scenografia che ingloba i musicisti con i loro strumenti e la postazione della Laurito pittrice ai piedi di una splendida mezza luna che nelle sequenze musicali varia nei colori che ben evidenziano le emozioni sviluppate dalle note.

Quasi due ore di uno spettacolo completo dove la regia di Massimo Venturiello ha riportato sul palcoscenico, attraverso questi due grandi artisti partenopei, la grande musica napoletana, la naturalezza e il divertimento.

Lo spettacolo “Vasame” è inserito nel Progetto “Vacantiandu 2024” finanziato nell’ambito degli Eventi di Promozione Culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.