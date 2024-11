Lamezia, presentato il libro “Sono un Millennial” di Cristiano Matarazzo

Condividi

In data 16 novembre ore 17:30, si è tenuta la prima presentazione del libro “Sono un Millennial” di Cristiano Matarazzo, edito da Affiori, casa editrice indipendente romana, marchio Giulio Perrone Editore, creata per sostenere e dare risalto ad autrici e autori esordienti ed emergenti.

La manifestazione si è svolta in formato talk presso Palazzo Greco Stella in Lamezia Terme, condotto dal giornalista Ugo Floro coadiuvato dallo scrittore Pasquale Allegro, che hanno saputo catturare l’attenzione del numeroso uditorio accorso, stimolando e incalzando l’autore Cristiano Matarazzo che ha raccontato in pillole, le motivazioni che lo hanno portato a scrivere il libro. Durante il talk, si è spaziato da temi come il lavoro a questioni relazionali e sociali del nostro tempo, dal punto di vista di un millennial. Lo scritto vuole essere un manifesto di solidarietà a quanti vivono le sensazioni dell’autore, uno stimolo a reagire prendendo coscienza della ricchezza umana poco sfruttata, propria della generazione Y. “Sono un Millennial” è la critica aspra e senza freni di un ragazzo nato nel 1989 all’intera situazione sociale, economica, politica, professionale e relazionale del nostro tempo.

Nel ringraziare i numerosi presenti e accogliendo il successo dell’evento, l’autore Cristiano Matarazzo conclude: “nella più bella cornice della mia città, Palazzo Greco Stella, sono stato magistralmente affiancato e sostenuto da due veri giganti, il giornalista Ugo Floro e lo scrittore Pasquale Allegro, ai quali va un mio grande ringraziamento. Non potevo immaginare una così grande e attenta partecipazione da parte di tante persone alle quali va il mio più grande GRAZIE. Grazie di cuore per il calore che avete emanato, per il vostro plauso e per il vostro consenso. Un meraviglioso sabato di cultura e amicizia, tra la bella e brava gente della mia bella città.”