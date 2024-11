Lamezia, oggi presentazione del libro “Perché la Calabria non dovrebbe campare solo di turismo” di Franco Capalbo

Condividi

Verrà presentato oggi alle ore 17:30, presso il salone della Parrocchia San Francesco di Paola, via della Pace, 3, Lamezia Terme, il libro “PERCHÈ LA CALABRIA NON DOVREBBE CAMPARE SOLO DI TURISMO”, del giovane ricercatore Calabrese, Franco Capalbo, edito da VINTURA.

La presentazione, fortemente voluta dal presidente della Pro Loco Terina, Gianfranco Caputo, sarà preceduta da un particolare aperitivo di benvenuto realizzato dallo chef Davide Fermino e dal maître Eros Fermino, freschi vincitori di due importantissimi premi internazionali.

L’incontro sarà introdotto da Vincenzo Ruberto, presidente della Pro Loco Lamezia, e coordinato dall’editore, Vincenzo Di Giorgio, con interventi di Fabrizio D’Agostino, presidente di Federalberghi Calabria, Filippo Capellupo, Presidente UNPLI Calabria, Alla Caputo, esperta in valorizzazione dei sistemi turistico-culturali, Sam Sposato, Presidente onorario di Casa Calabria International e membro della Consulta dei Calabresi all’estero.

Sarà presente l’autore che dialogherà con i relatori e con il pubblico. L’evento, ad accesso libero, è aperto a tutti.