Lamezia, risate e divertimento con il comico Vittorio Pettinato e il suo spettacolo “Vivo (S)Pettinato”

Condividi

Lamezia Terme – Il coinvolgente one man show di Vittorio Pettinato ha divertito e incantato il pubblico del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme con il suo straordinario spettacolo “Vivo (S)Pettinato”, nell’ambito della rassegna “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri. L’artista, con una freschezza accattivante e un brio contagioso, ha guidato gli spettatori attraverso un viaggio che ha saputo mescolare abilmente realtà e virtualità, proprio come le vite di tutti noi nel mondo contemporaneo.

Pettinato ha saputo conquistare il numeroso pubblico con una serie di gag irresistibili, irrompendo in maniera travolgente nei format delle trasmissioni televisive più popolari. Con uno stile unico, ha incrociato il serio e il faceto, svelando le dinamiche sottese alla messinscena che caratterizza ogni comunicazione mediatica. Le sue interpretazioni caricaturali hanno suscitato risate fragorose, rivelando l’assurdità e la comicità del nostro impasto sociale, dove la ricerca di approvazione e il valore della propria vita si intrecciano in modo spesso grottesco.

Il canovaccio del suo spettacolo si è arricchito di una “recita a soggetto” dedicata alla città di Lamezia, un omaggio sentito e personale che ha evidenziato le radici profonde dell’artista. Con affetto, ha raccontato come la sua vita sia stata influenzata dalle trasferte calabresi da Pavia, catturando l’essenza del fattore “Nord-Sud” senza cadere nei luoghi comuni. La sua narrazione ha saputo combinare il realismo degli aneddoti con l’alone magico e nostalgico dei ricordi, creando un’atmosfera di allegria e buonumore che ha avvolto il teatro.

Con un talento innegabile, Vittorio Pettinato ha offerto una performance che non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulla complessità delle nostre vite moderne. In un’epoca in cui il confine tra reale e virtuale è sempre più sfumato, il suo spettacolo risuona come un inno alla spontaneità, all’ironia e alla gioia di vivere. “Vivo (S)Pettinato” è un’esperienza teatrale che rimarrà nel cuore degli spettatori, un gioioso richiamo a divertirsi e a riscoprire la bellezza della vita.

Lo spettacolo “Vivo (s)Pettinato” è inserito nel Progetto “Vacantiandu 2024” finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.