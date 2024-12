Lamezia, il 4 dicembre al Parco Impastato proiezione del film “C’è Ancora Domani”

Condividi

Il 4 dicembre alle ore 19 al Parco Impastato di Lamezia Terme verrà trasmesso dall’ associazione Il Vizio di Vivere e non solo, il film pluripremiato di Paola Cortellesi “C’è Ancora Domani”.

Il film è inserito nella nuova rassegna cinematografica dell’ Associazione dal titolo Oltre lo schermo. Interverranno per presentare la serata Irene Sprauer curatrice della rassegna, Antonio Gigliotti che toccherà tematiche come microaggressioni, Victim blaming, razionalizzazione come meccanismo di difesa da parte della vittima e Marco Ammendola che presenterà i dettagli del film dalla data di uscita, alle nomination di premio, ai protagonisti. Dopo la visione del film ci sarà un momento di musica e convivialità con il maestro Saladini.