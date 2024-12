Lamezia, al via il 6 dicembre la manifestazione natalizia “Dicembre a Gabella”

Condividi

Tutto pronto per “Dicembre a Gabella”, la manifestazione organizzata dal “Comitato Festa Santa Rita” con la collaborazione dei “Giovani di Gabella”, che prevede diverse iniziative per le imminenti festività natalizie.

Il primo appuntamento è per domani venerdì 6 dicembre alle ore 18.30 con la benedizione del Presepe da parte di don Gianluca Taverna; la serata prosegue con la Sagra della Grispella.

Sabato 21 dicembre alle ore 18.30 la Sagra delle Caldarroste e Serata Karaoke con l’estrazione dei biglietti della Lotteria “Santa Rita”.

Il giorno di Natale dalle ore 17.30 in poi Babbo Natale incontra grandi e piccini.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Rita.

Il presepe è stato realizzato da Fiore Ursini il quale ha spiegato che “la mia idea è stata quella di fare qualcosa di nuovo, non mi sono voluto soffermare sui singoli pezzi bensì catturare l’attenzione di chi lo guarda che pur notando le imperfezioni è attratto da tutto l’insieme”.

Gli organizzatori fanno sapere di aver installato due alberi di Natale e ringraziano il consigliere comunale Mimmo Gianturco “che è sempre stato vicino alla nostra comunità specie per la festa di Santa Rita che si tiene a luglio”.