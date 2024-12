Lamezia, sabato 14 al Chiostro presentazione del libro “Delia – Amore, Distruzione, Eros” di Giuseppe Perrotti

Condividi

Sabato 14 dicembre, alle 17:30, il Chiostro Caffè Letterario ospiterà la presentazione del libro “Delia – Amore, Distruzione, Eros” di Giuseppe Perrotti. La presentazione sarà accompagnata da una discussione sul tema “Relazionarsi nell’era della comunicazione” e dall’esposizione di una raccolta di illustrazioni a tema realizzate dallo stesso Perrotti.

Giuseppe Perrotti, laureato in Medicina Veterinaria, specializzato in Etologia Applicata e Benessere Animale e laureando in Psicologia Strategica, è già autore dei libri “Smite il più piccolo dei giganti” (2018) e “Unseeliest ed altri racconti liminali” (2020). E’ nato a Napoli nel 1987 ma, dopo neanche un anno di vita, i genitori si trasferiscono a Soverato, dove trascorre i primi 10 anni della sua vita. Da lì un viaggio di due anni negli Stati uniti (Montgomery County) e l’acquisizione della lingua inglese diventano un tassello importantissimo per l’evoluzione della sua vita. E’ in questi anni che si appassiona alla scrittura, al fantasy, alla fantascienza e all’horror. Inizia a praticare scherma che successivamente evolverà in un interesse per la scherma storica europea e le arti marziali tradizionali cinesi (WU-Shu). Si appassiona poi alle relazioni interpersonali partendo dal binomio uomo-animale. Diventa veterinario esperto in comportamento ed esercita per quasi sei anni. Diventa inoltre esperto in Mindfulness presso l’Istituto europeo di psicologia positiva.

In questo nuovo libro, edito da Santelli Editore, Poe, diminutivo di Poeta, si trova a dover affrontare l’insonnia. Ma anziché lasciarsi abbattere, decide di trasformare questo tormento in un’opportunità, rinominandolo “Ispirazione”. Convinto di non essere insonne ma ispirato, Poe parte alla ricerca della sua musa personale e del messaggio che desidera condividere con il mondo. Questa avventura, però, è tutt’altro che semplice. Poe si trova a navigare tra le imprevedibili maree delle emozioni e i complessi rapporti interpersonali. Ogni pagina offre al lettore strumenti preziosi per crescere nei propri rapporti attraverso l’esperienza di Poe e della sua musa, Delia.