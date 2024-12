Lamezia Terme si prepara al “Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto”

Condividi

Domani sera, venerdì 27 dicembre, alle ore 20:30, prenderà il via il minifestival organizzato dall’Amministrazione comunale di Lamezia Terme, che accompagnerà la città di Lamezia Terme verso le festività di Capodanno. L’appuntamento è in Piazza 5 Dicembre, a Sambiase, dove salirà sul palco il comico calabrese Tonino Pironaci, con uno spettacolo che promette di regalare tante risate e divertimento a grandi e piccini.

“Lamezia in Festa per un Capodanno di Gusto” è un evento che si distingue per la sua programmazione articolata su cinque giornate consecutive, pensate per garantire un’offerta di intrattenimento variegata e distribuita su tutto il territorio cittadino.

La proposta mira a valorizzare le festività di fine anno, offrendo momenti di svago e aggregazione che coinvolgeranno tutta la cittadinanza e i turisti.

A differenza della tradizionale formula di una sola serata, l’iniziativa è pensata per stimolare una partecipazione continua, favorendo il commercio locale e offrendo attività adatte a tutte le età. Il programma prevede animazioni musicali, spettacoli per famiglie e grandi eventi serali, creando così un vero e proprio festival urbano che arricchirà la programmazione natalizia e contribuirà a rendere Lamezia un punto di riferimento per il divertimento durante il periodo delle festività.