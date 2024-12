Natale a Filadelfia, il “Giardino Incantato” accende la magia della festa

Condividi

FILADELFIA (CZ) – Un evento affascinante e coinvolgente nel periodo più bello dell’anno.

Al via la prima edizione del “Giardino incantato” a Filadelfia.

La meravigliosa struttura è stata allestita tra il verde dei giardini pubblici di viale Europa.

“A Natale puoi”, il titolo dell’ennesimo progetto partorito dall’associazione di volontariato “Augustus Filadelfia”.

L’iniziativa è stata messa in piedi grazie alla preziosissima collaborazione con il Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) di Filadelfia, progetto che grazia a un’equipe di professionisti qualificati si occupa di accogliere e integrare gli stranieri nella ridente cittadina vibonese

«Con il progetto “A Natale puoi” – evidenzia l’associazione “Augustus Filadelfia” – si è inteso riempire di volti il natale, considerato festa dell umanità per eccellenza, con il dichiarato obiettivo di promuovere l’ accoglienza dei bimbi stranieri e delle loro famiglie in modo da ridurre considerevolmente i disagi derivanti dal loro inserimento sociale. Il risultato è stato fantastico».

Il “Giardino” illuminato è stato per due giorni una favolosa attrattiva per grandi e piccini.

Il suo variopinto fascino ha catapultato i visitatori in una realtà surreale e fantasiosa capace di alimentare lo spiritonatalizio.

Giunti anche dal comprensorio, in tanti si sono mescolati ai residenti per una festa d’insieme.

I più eccitati i bambini, accolti da un dolcissimo Babbo Natale nella sua casetta.

Li attendevano pure il dispettoso Grinch, Spiderman, Batman e l’ insuperabile coppia formata da Minnie e Topolino.

Per l’associazione “Augustus Filadelfia” è stata l’occasione per fornire una nuova prova dI saper fare e,soprattutto, di saper fare bene per il proprio paese: tanti i progetti realizzati e tanti quelli che verranno realizzati.

Notevole soddisfazione è stata espressa dal sindaco Anna Bartucca e dall’amministrazione comunale di Filadelfia.

«Un bellissimo lavoro – hanno detto gli amministratori -. Dimostrazione concreta che la sinergia e la collaborazione tra associazioni consente di realizzare eventi significativi ed importanti per la comunità».

La “Augustus Filadelfia” si proietta già al prossimo anno: nella mente affiora un “Giardino” ancora più ricco di sorprese.