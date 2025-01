Il Color Fest torna a Lamezia, dal 12 al 14 agosto sul lungomare “Falcone Borsellino”

Condividi

Lamezia Terme – Color Fest, uno degli eventi musicali più attesi e significativi in Calabria, torna nel 2025 per la sua XIII edizione, con una nuova veste e un’ambientazione inedita. Dopo anni trascorsi tra le colline e gli ulivi, il festival si trasferisce sul mare, offrendo un’esperienza che rinnova la sua essenza senza tradirla.

Dal 12 al 14 agosto 2025 Color Fest porta la sua musica lungo la Riviera dei Tramonti, sul suggestivo Lungomare Falcone Borsellino di Lamezia Terme (CZ), nel cuore della Calabria, tornando nella città in cui il Color è nato grazie ad una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale.

Il claim di questa edizione, “Quando sulla riva verrai”, si trasforma in un invito rivolto al pubblico a immergersi nella nuova atmosfera del Festival, dove musica, mare e comunità si fondono per dare vita a un’esperienza artistica straordinaria.

Il palcoscenico di Color Fest 2025 sarà la Riviera dei Tramonti, il tratto di costa del medio Tirreno Lametino che si dispone attorno al Golfo di Sant’Eufemia, famoso per i suoi panorami mozzafiato e le serate incorniciate dai toni infuocati del tramonto. Con il vulcano Stromboli che si staglia all’orizzonte, la nuova location, a pochi passi dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, rappresenta il palcoscenico naturale perfetto per un’edizione indimenticabile.

Tra i luoghi speciali di questa edizione ci sarà anche la pineta che costeggia il mare, in cui sarà possibile vivere un’esperienza completa grazie a un’area camping dedicata a 150 m dalla spiaggia, i cui posti sono già disponibili per essere prenotati. Questo spazio non sarà solo un luogo di soggiorno, ma una vera estensione dell’anima del Color Fest: un punto di incontro e condivisione per chi desidera vivere a pieno il festival, attraverso la presenza di uno stage pronto ad accogliere parte della programmazione.

Color Fest XIII non è solo un evento musicale: rappresenta l’evoluzione di un progetto che negli anni ha saputo crescere e reinventarsi, mantenendo intatta la sua identità. Nelle prossime settimane verranno svelati i primi nomi della line-up, che come sempre valorizzerà artisti di calibro nazionale e internazionale, con uno sguardo attento alle nuove promesse. La curatela artistica sarà coerente e stimolante, capace di soddisfare sia i gusti più raffinati che la curiosità di chi cerca nuove scoperte.

Sei palchi in tutto: quattro nell’area principale, uno stage nella zona camping e uno destinato ad ospitare gli after-show che concluderanno queste tre serate all’insegna di un evento unico e immersivo. L’edizione 2025 metterà al centro della sua mission la capacità di innovare, offrendo esperienze che vanno oltre il semplice concerto per coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionale e culturale.

Non resta dunque che unirsi al viaggio: ascoltare il richiamo del Color Fest e lasciarsi trasportare sulla riva.