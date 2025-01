Lamezia, al via la festa di San Biagio, fede, tradizione e sapori del territorio, ecco il programma

Condividi

L’Amministrazione Comunale annuncia l’avvio del programma della Festa di San Biagio, un evento che coniuga spiritualità, cultura e tradizione enogastronomica, offrendo un’esperienza unica di festa e condivisione. Profondamente radicata nella comunità di Lamezia Terme – Sambiase, la celebrazione rende omaggio a San Biagio, venerato nella Chiesa del Carmine, il cui culto è legato ai miracoli della guarigione della gola e della benedizione del pane.

Dal 1° al 3 febbraio, la Fiera di San Biagio animerà le vie di Cafaldo, trasformando il quartiere in un luogo di incontro e tradizione, con bancarelle e stand gastronomici che offriranno i sapori autentici del territorio. Presso la Chiesa del Carmine, verrà inoltre acceso un segno luminoso in onore del Santo, simbolo del profondo legame della comunità con le proprie radici religiose.

Il percorso della festa attraversa il cuore di Sambiase, toccando i suoi luoghi più rappresentativi. Il viaggio inizia da Piazza Escrivá, dove il luna park accoglie i visitatori in un’atmosfera di festa, per poi proseguire verso Piazza 5 Dicembre, dove il 1° febbraio si terrà il concerto di Mimmo Cavallaro, icona della musica popolare calabrese. Il percorso continua lungo Corso Vittorio Emanuele, con le iniziative dedicate alla tradizione enogastronomica dell’olio e del vino, fino a concludersi nelle vie di Cafaldo, cuore pulsante della fiera.

Il Museo della Memoria e la Casa dei Vini di Calabria, situati su Corso Vittorio Emanuele, ospiteranno l’iniziativa “Festa di San Biagio: Il Sapore della Tradizione”, dedicata alla cultura dell’olio extravergine d’oliva e del vino.

In particolare, l’iniziativa dedicata all’olio extravergine d’oliva si articolerà sotto l’aspetto didattico con la mission di sensibilizzare il pubblico sulla qualità e le proprietà dell’olio EVO del territorio, coinvolgendo studenti, istituti scolastici e associazioni specializzate in un’esperienza interattiva. Esperti e produttori locali guideranno i partecipanti in un percorso alla scoperta della filiera produttiva, dei benefici per la salute e delle tecniche di degustazione.

Grande protagonista dell’evento sarà anche il vino, con degustazioni guidate nell’ambito di “Vini & Sapori di Lamezia”, che offriranno un viaggio tra i profumi e i sapori delle eccellenze vitivinicole locali.

L’Amministrazione Comunale conferma il proprio impegno nel rendere la Festa di San Biagio un appuntamento centrale per la comunità, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche come opportunità di crescita e promozione del territorio.

Programma:

Dal 31 gennaio al 3 febbraio | Luna Park presso piazza Escrivà

31 gennaio

17:00 – 20:00 | Panel test – presso il Museo della Memoria

18:30 – 20:30 | “Vini & Sapori di Lamezia” – Wine Tasting presso la Casa dei Vini di Calabria

Dal 1° al 3 febbraio | Fiera di San Biagio presso le vie di Cafaldo

1° febbraio

17:00 – 20:00 | Panel test – presso il Museo della Memoria

18:30 – 20:30 | “Vini & Sapori di Lamezia” – Wine Tasting presso la Casa dei Vini di Calabria

21:30 | Concerto musicale di Mimmo Cavallaro in Piazza 5 Dicembre

2 febbraio

11:00 – 13:00 | “Vini & Sapori di Lamezia” – Wine Tasting presso la Casa dei Vini di Calabria

18:00 – 20:00 | “Vini & Sapori di Lamezia” – Wine Tasting presso la Casa dei Vini di Calabria

3 febbraio

9- 11:00 | Panel test – presso il Museo della Memoria