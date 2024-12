Il Punto / L’anno che verrà

Condividi

L’anno che verrà vedrà Lamezia Terme protagonista principale della politica calabrese. Le prossime elezioni amministrative saranno la chiave di (s)volta per il territorio, i cittadini, le imprese e gli stakeholders.

Il 2024 non è stato un anno bellissimo, come d’altronde non lo sono stati il 2023, 2022, ecc ecc.

La città non ha registrato quella spinta necessaria che tutti si attendevano. Eppure le basi, dopo due anni di estrema emergenza pandemica, c’erano tutte: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piano Nazionale Complementare, Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, Programmi Operativi Regionali, ecc. ecc.

Non voglio entrare nelle dinamiche locali ma la realtà dei fatti è davanti agli occhi di tutti. Le città continuano a crescere, specialmente in Calabria (su questo ho già espresso il mio pensiero), con il rischio molto attendibile di un ridimensionamento di Lamezia nel panorama regionale (leggasi area urbana allargata di Cosenza).

Il 2025 dovrà “disegnare” una Lamezia Terme diversa, più raggiante, spregiudicata nel chiedere una crescita attesa da quasi dieci anni, in modo che possa recuperare il tempo ed il passo perduto.

Lo meritano i cittadini, tutti, sparsi per l’intera estensione del territorio comunale (concerto “Tiromancino”docet), dalle località collinari e montane ai quartieri maggiormente urbanizzati e mai conurbati.

Per questo motivo vorrei porgere il personale augurio di un felice e sereno 2025 ai residenti delle diverse aree della città di Lamezia, con la speranza di non dimenticare una o più località (perdonatemi se dovesse accadere):

Agli, Aglioca, Angillito, Acquadauzano, Acquafredda, Annunziata, Bivio Bagni, Baroniello, Bastione di Malta, Bellafemmina, Bosco Amatello, Bufalo, Bucolia, Canneto Cola, Caria, Carrà, Carrà Cosentino, Casturi, Censi, Ceramidio, Cerasolo, Cuturella, Cantarelle, Crozzano, Difesa, Elemosina, Felicetta, Ficarella, Frasso, Gabella Cardolo, Gaccia, Gattoia, Gabella, Lagani, Lenza, Malaspina, Marrano, Maruca, Mastrobruno, Mendicino, Misà, Muretto, Miglierina, Mitoio, Piano Luppino, Palazzo, Palmieri, Persicara, Pastorizia, Pian del Duca, Piombo Zappanotte, Pitizzanni, Prato, Priano, Pullo, Quattrocchi, Risi, Rotoli, San Minà, Santa Maria, Serra, Serra Castagna, Schieno Vieste, San Sidero, Sant’Ermia, Santa Domenica, Santa Venere, Scalfa, Seminario, Sgarano, Spartà, Spineto, Strazzaveste, Stretto, Terravecchia, Trigna, Telara, Vallericciardo Velati Rametta, Verità, Viscardi, Vonio e Zinnavo.

Da mihi ubi consistam, terramque movebo .

Dedicato a tutti noi: “Datemi un punto di appoggio e solleverò il mondo”.

Marco Carmine Foti