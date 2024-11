Eccellenza, Vigor Lamezia – Brancaleone 2-0

Condividi

Basta un tempo alla Vigor Lamezia per avere la meglio sul Brancaleone nell’anticipo dell’ottava giornata. In doppia superiorità numerica dal 24’pt i biancoverdi, chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio grazie ai colpi di testa di Spanò e Rodriguez. Secondo tempo senza nessuna emozione con I Lametini che si limitano al possesso palla

VIGOR LAMEZIA: Sicilia (05) Sicoli (06), De Fazio (24’st Silvagni 05),Rodriguez, Ruano, Scalon, Bernardi (1’st Azzinnaro ), Curcio (1’st

Trentinella) , Padin, Condemi (17’st Volpe 07) Spanö (9’st Ferrara) A disp. Iannì, Amendola, Egyr (05), Costanzo (06).All. Fanello

BRANCALEONE: Morabito, Gatto, Gonzalez, Tuscano, (9’st Angi 05)

Patea, Carvalho, Galletta, Borrello (30’st Carbone) Candito (42’st

Dagher (05), DAgostino (07), (35’st Crea (07), Violi (05) (24’st Godano).

A disp. Lagana, Dagher (05), Guerrisi, Baeza, Libri, Crea (07), All

Marciano

ARBITRO: Katia Cilento di Cosenza. Assistenti Domenico Paolo

Moschella e Ivan Aliano di Reggio Calabria

RETI: 38’pt Spanò, 47’pt Rodriguez

NOTE : Espulso al 17’pt Patea per comportamento scorretto Espulso al

24’pt Galletta per doppia ammonizione

Ammoniti Tuscano, Padin

Angoli: 5-0

Rec. 4’pt – 2’st

PRIMO TEMPO

6’ il diagonale di Spanò lambisce il palo alla destra di Morabito

26’ cross di De Fazio, colpo di testa di Bernardi alto

28’ girata di Spanò, debole e centrale blocca Morabito senza problemi

32’ Bernardi sulla fascia, si libera di due avversari, la mette in area dove Condemi manca per poco la deviazione sotto porta

38’ apertura per Condemi che di testa la mette al centro per Spanò, che completamente libero sempre di testa la mette dentro

42’ Bernardi dalla parte opposta per Condemi la cui conclusione al volo termina a lato

47’ Condemi al centro, chirurgico colpo di testa di Rodriguez che trova l’angolo dove Morabito non può arrivare

SECONDO TEMPO

22’ Azzinnaro dalla lunga distanza, blocca Morabito

36’ Ferrara da fuori area, alta sulla traversa

42’ bordata di Padin, a lato