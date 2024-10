Lamezia, martedì 15 ottobre la conferenza stampa del 2° Memorial Massimo Borracci

Condividi

È con grandissimo entusiasmo che annunciamo il “2° Memorial Massimo Borracci”! Dopo il successo della scorsa edizione, torniamo con un evento che incarna i valori e i principi fondamentali dell’Arvalia Nuoto Lamezia: passione, impegno, dedizione e amore per il nuoto.

Sabato 2 e domenica 3 novembre la piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme sarà teatro di sfide emozionanti e momenti di sport condiviso, celebrando la memoria di Massimo Borracci, il campione di nuoto che nel lontano 2017 ha accettato subito l’invito e la scommessa di Simone Bernardini, presidente dell’Arvalia Lamezia, di prendere le redini della società. Senza esitare, Borracci ha salutato la sua amata Toscana per trasferirsi nella città della Piana insieme alla propria famiglia e, in pochissimo tempo, è riuscito a tramutare dei giovani ragazzi in veri e propri agonisti, collezionando con loro riconoscimenti, traguardi e successi, lasciando poi un vuoto incolmabile al momento della sua scomparsa.

Immancabile alla kermesse, anche quest’anno, il campione olimpico Massimiliano Rosolino. La sua presenza sarà ancora una volta ispirazione per tutti gli atleti che parteciperanno all’evento.

Martedì 15 ottobre sarà anticipato il programma della manifestazione e saranno illustrate le novità di questo secondo appuntamento, in occasione della conferenza stampa che si terrà, a partire dalle 16.00, nella sala consiliare “Mons. Luisi” del Comune di Lamezia Terme.

Immancabile all’evento sarà l’Amministrazione comunale, pronta a celebrare un altro importante traguardo firmato dalla famiglia Arvalia. Saranno presenti:

il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro,

Giancarlo Nicotera, presidente del Consiglio comunale,

Luisa Vaccaro, assessore comunale con delega allo Sport,

Maria Grandinetti, presidente della Commissione consiliare Sport.

Saranno poi il presidente Simone Bernardini, la direttrice della piscina comunale “Salvatore Giudice” Carmen Mazzei, il direttore tecnico dell’Arvalia Lamezia Francesco Strangis e il suo vice (oltre che figlio di mister Borracci) il giovane Niccolò de Giorgio, a entrare più nel dettaglio della manifestazione, supportati da:

Alfredo Porcaro (presidente FIN Calabria),

Sergio Zicarelli (responsabile del settore nuoto FIN Calabria)

e Maurizio Marrara (presidente della FINP Calabria).

A concludere, Emanuel Muraca, direttore di Ricerca e Sviluppo in Techfem SpA, un’azienda leader nel settore dell’ingegneria che anche quest’anno ha deciso di supportare l’Arvalia Nuoto Lamezia nelle sue molteplici iniziative, condividendone i valori.

La conferenza stampa sarà moderata dalla giornalista Jessica Mastroianni.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.