Il Sambiase cade in casa contro il Locri

Condividi

Al “D’Ippolito”, passano gli ospiti grazie ad una prodezza su punizione di Leveque al 66esimo. Sambiase pericoloso nel finale, ma che non riesce a trovare l’episodio decisivo per il pareggio.

Confermata in blocco la formazione di domenica scorsa, con Piriz perno di centrocampo affiancato da Carella e Tiveron e chiavi dell’attacco affidate a Zerbo, Munoz e Umbaca. Dopo un inizio pimpante da parte degli ospiti, è il Sambiase ad avere la prima occasione del match: al 17’ calcio di punizione dalla sinistra, Strumbo lasciato libero sul secondo palo prova la sforbiciata ma manda alto. Al 22esimo la risposta del Locri: Reis allarga su Leveque, destro del numero 10 ospite che viene murato. Al 33esimo Sambiase a centimetri dal goal del vantaggio: corner di Carella, destro di prima intenzione di Umbaca che centra in pieno la traversa, sul rimbalzo poi Zerbo non riesce a deviare in porta. Al 38esimo si rivede il Locri: finta e cross di Leveque, Reis impreciso di testa. Nel secondo tempo mister Morelli aumenta subito il carico offensivo, inserendo un’altra punta (Ferraro) al posto di un centrocampista (Carella), ma sono gli ospiti ad avere la prima chance della ripresa, dopo neanche un minuto: tiro di Leveque da fuori area, Giuliani si distende e manda in corner. Al 54esimo contropiede del Sambiase, non sfruttato da Zerbo che, di sinistro da fuori area, manca lo specchio della porta. 5 minuti più tardi, Ferraro resiste alla carica di un difensore, si fa 50 metri palla al piede ma, una volta solo davanti a Donini, spreca l’occasione per fare 1-0. Al 66esimo passa in vantaggio il Locri, calcio di punizione di Leveque che si insacca all’incrocio dei pali sul quale non può nulla Giuliani. Il Sambiase prova a reagire con una conclusione da fuori area di Munoz al 74’ (deviata in corner da Donini), ma rischia di subire la rete dello 0-2 al 76’: Pelle vince il rimpallo con Strumbo e Frasson e dal limite dell’area piccola manda alto. Nel finale, Sambiase pericolosissimo: al 88’ palla forte messa in mezzo da Costanzo e salvataggio decisivo di un difensore ospite. Due minuti più tardi, ancora una palla forte messa in mezzo (questa volta da Ferraro) e stesso esito dell’azione precedente.

SAMBIASE: Giuliani (Grisendi, 27’ st), Perri (Costanzo, 36’ st), Morra, Piriz, V. Frasson, Strumbo, Munoz, Carella (Ferraro, 1’ st), Tiveron (Cataldi, 27’ st), Zerbo, Umbaca (Cozza, 27’ st). A disp. Signorelli, S. Frasson, Caporello, Crucitti. All. Morelli

LOCRI: Donini, Pantano, D. Aquino, Pelle, Reis (Mazza, 18’ st), Leveque, Aprile, Simonetta, Larosa, Scarfiello, Ficara (Jakubiv, 45+3’ st). A disp. Lauritano, V. Aquino, Saverino, Pipicella, Gualtieri, Santella, Zucco. All. Cozza

MARCATORI: Leveque 66’

ARBITRO: De Angelis da Nocera Inferiore, assistenti Spagnolo (Lecce ) e Minerva (Lecce)

NOTE: ammoniti Munoz (S), Pantano (L), Leveque (L). Angoli 9-6. Recupero 1’, 5’.