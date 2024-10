Raffaele Arpaia Lamezia, al debutto big match con la Paomar

Condividi

Dopo una lunga attesa, domani, domenica 27 ottobre, il campionato di serie B prenderà il via per la Raffaele Arpaia Lamezia. I gialloblu saranno impegnati in un match di apertura che promette emozioni, ospitando al Palasparti, alle ore 18.30, i siciliani della Paomar Siracusa.

I lametini si preparano ad affrontare una gara molto attesa contro un avversario che si annuncia ostico e determinato. La Paomar Siracusa è considerata una delle protagoniste del campionato, con una rosa solida e ben determinata a conquistare punti fin dalle prime giornate.

Il neo capitano della Raffaele Arpaia, Stefano Graziano, nel presentare la partita, ha dichiarato: “Finalmente si parte dopo quasi due mesi di preparazione. Arriviamo al dunque, a giocare le partite con i punti in palio che poi è quello per cui abbiamo lavorato e per cui continueremo a lavorare. Affrontiamo subito una squadra ostica, una squadra che è stata costruita per stare al vertice della classifica, che forse anche in qualche caratteristica ci assomiglia un po’ nel senso che è una squadra che ha rinnovato ma su un’ossatura già preesistente, con tanti elementi di spessore. C’è un po’ l’incognita della prima gara, ci siamo visti poco a vicenda, anche se tutto sommato ci conosciamo anche abbastanza, abbiamo la fortuna di iniziare tra le mura amiche, siamo carichi e decisi a fare il meglio per iniziare sin da subito a portare a frutto il duro lavoro che ci ha accompagnato dal 4 settembre fino ad oggi”.