Una irresistibile Raffaele Arpaia Lamezia liquida in tre set Sciacca

Condividi

Nella serata di domenica 17 novembre, la Raffaele Arpaia Lamezia ha offerto ai suoi tifosi una prestazione impressionante, liquidando la formazione di Sciacca in tre set, con un gioco solido e caratterizzato da una fase break di grande livello.

Il match ha visto Lamezia controllare il gioco sin dalle prime fasi, mettendo in mostra la propria superiorità tecnica e tattica. Impressionanti i primi due set, che si sono chiusi sul 25-14 e 25-12 per i lametini, nel terzo un po’ di stanchezza per i gialloblu unita alla voglia di fare di uno Sciacca mai domo hanno visto i siciliani avanti fino al 15-15, poi la Raffaele ha messo il piede sull’acceleratore e ha chiuso i giochi 25 a 22.

Al termine dell’incontro, mister Torchia ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e per l’atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi. “Abbiamo fatto la gara che volevamo con qualche leggerissima sbavatura. Non inganni il risultato, siamo stati bravi a tenerli sotto con una grande fase break. Andiamo avanti partita per partita, mettendo uno step di settimana in settimana.”

In un momento di gioia per la vittoria, mister Torchia ha voluto dedicare la partita a Francesco Mazza, un gesto toccante che ha sottolineato la forza del gruppo e la solidarietà tra i membri dello stesso. “Un pensiero va al nostro Francesco Mazza, stasera la vittoria è per lui ed il suo caro papà”, ha dichiarato mister Torchia, rimarcando l’importanza di essere uniti anche nelle difficoltà.

Con questa vittoria, la Raffaele Arpaia Lamezia si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato slancio e determinazione, già da sabato a Bronte.