La Raffaele Arpaia Lamezia sbanca Letojanni e balza sola al comando

Condividi

Grande prova dei gialloblu su uno dei campi più ostici del girone, siciliani battuti per 3-1.

Dopo il brillante match di domenica scorsa contro Bisignano la Raffaele Arpaia Lamezia si ripete anche a Letojanni, compiendo una vera e propria impresa contro una delle squadre più in forma del momento, candidata alla vittoria finale.

I lametini sono stati bravi a mantenere la concentrazione nel finale dei primi due set, giocati ad altissimo livello da entrambe le squadre. La Raffaele però ha dimostrato in entrambi i casi di averne di più portando a casa i due parziali per 25-23.

Nel terzo set c’è stato il ritorno dei padroni di casa, che, guidati magistralmente da Balsamo, hanno affondato Lamezia sotto i colpi di Di Franco e Cassaniti.

Ma nel quarto grandissima reazione dei lametini che hanno lasciato poco scampo ai siciliani andando a vincere per 25-15

La Raffaele Arpaia Lamezia conquista tre punti importanti e si regala la testa solitaria della classifica. Domenica al Palasparti il derby con la Tonno Callipo Vibo.

Al termine del match mister Salvatore Torchia dichiara: “bella partita tra 2 squadre che fanno della battaglia e della tecnica il loro credo. Per noi uno step in più ma nulla di che. Siamo già proiettati alle ultime 2 gare del 2024 che vanno affrontate con testa ed umiltà giusta altrimenti non si va da nessuna parte.”