Il Sambiase fa 2 su 2 nel 2025: battuta anche la Vibonese

Stesso risultato e stesso marcatore della gara d’andata: 1-0, Ferraro. Il Sambiase vince una gara difficile sotto un diluvio incessante e su un terreno di gioco che, ovviamente, ne ha risentito: ora sono 8 i successi consecutivi per i giallorossi.

Due sole pedine diverse rispetto a Siracusa: forfait all’ultimo minuto di Umbaca e Cataldi, dentro Solomon e Carella. Complici le condizioni climatiche e quelle del terreno di gioco, gara che regala poco spettacolo: protagoniste sono le conclusioni dalla distanza, al 6’ ci prova Terranova, al 28’ Carella (Bolzon blocca senza particolari apprensioni). Al 33esimo tiro-cross di Solomon, solo esterno della rete.

Nel secondo tempo parte fortissimo il Sambiase e al 5’ stappa il match: conclusione di Zerbo che supera Bolzon in uscita, il pallone si ferma sulla linea, l’estremo difensore ospite nel tentativo di allontanare colpisce Ferraro e sfera che si insacca alle sue spalle. Risposta Vibonese affidata al tiro di Terranova al 58’, Giuliani attento. Al 72’ Maitini vede Bolzon leggermente fuori dai pali e prova l’eurogoal da lontanissimo, palla di poco a lato. All’85’ cross insidioso di Terranova, Alagna colpisce di testa ma Giuliani non si fa sorprendere. L’ultima chance della gara capita ancora a Maitini al minuto 92’, tiro deviato in corner.

SAMBIASE: Giuliani, Perri, S. Frasson, Caporello, Strumbo, Piriz (Tiveron, 30’ st), Colombatti, Solomon (Maitini, 19’ st), Ferraro (V. Frasson, 36’ st), Zerbo (Gassama, 45’ +1’ st), Carella (Cozza, 24’ st). A disp. Grisendi, Morra, Dell’Acqua, Chianese. All. Morelli

VIBONESE: Bolzon, Squillace, Capone, Favo, Germinio, Terranova, Alagna, Aronica (Castillo, 18’ st), Cardinale (Barrere, 18’ st), Napolitano (Palumbo, 31’ st), Nunziante. A disp. Marano, Atteo, Caballero, Milazzo. All. Facciolo

MARCATORI: Ferraro 50’

ARBITRO: Mazzer da Conegliano, assistenti Liotta (S. Donà di Piave ) e Caricati (Conegliano)

NOTE: ammoniti Alagna (V), Ferraro (S), Favo (V), Squillace (V). Angoli 2-5. Recupero 0’, 5’.