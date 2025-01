La Raffaele Arpaia Lamezia batte Ciclope Bronte e si qualifica per la Coppa

Condividi

Buona prova dei gialloblu che centrano per la prima volta la qualificazione alla Coppa Italia di serie B.

La Raffaele Arpaia Lamezia si è trovata di fronte ad una coriacea Ciclope Bronte, tutti e tre i set sono stati tiratissimi, soprattutto il primo quando Bronte si è trovata avanti per tre quarti del parziale, per poi subire uno strepitoso recupero dei gialloblu.

Nel secondo e nel terzo i lametini si sono portati subito in vantaggio ed hanno mantenuto quel break che gli ha permesso di portare a casa la partita.

Adesso testa alla sfida di Palermo del prossimo weekend e soprattutto alla Coppa Italia.

La Raffaele scenderà in campo contro Galatone mercoledì 22 e 29 gennaio, ancora da decidere se l’andata si giocherà al PalaSparti o in Puglia.

Dichiarazione del mister Salvatore Torchia: “una partita difficile, difficilissima, contro un avversario a cui vanno i nostri complimenti e che non scopriamo certo oggi, unitamente alla signorilità della Società stessa. Il Ciclope Bronte ha una classifica bugiarda perché ha avuto in più di una occasione molta sfortuna e molti acciacchi soprattutto nella prima fase.

Per quel che riguarda noi, una partita con molte cose buone ma anche su alcune cose da riportare a livello se vogliamo stare nelle zone alte della classifica. Ci teniamo il posto utile per la coppa Italia ma siamo già con la testa a Palermo che è una delle squadre più in forma del campionato in questo momento.

Speriamo che ieri il pubblico si sia divertito perché le squadre si sono date grande battaglia.”