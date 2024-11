L’università Magna Graecia di Catanzaro nella rete delle università per la pace

Condividi

Il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, è intervenuto alla giornata di presentazione del dottorato in ‘Peace Studies’ che si è tenuta all’Università La Sapienza di Roma.



Il Dottorato è stato istituito nell’ambito della Rete delle Università per la Pace (RUniPace), promossa dalla CRUI, che connette gli atenei che sono già impegnati o che intendono impegnarsi per la costruzione della Pace ‘positiva’. Obiettivo principale della rete, infatti, è la diffusione della cultura e della pratica della pace positiva, in modo da rafforzare la riconoscibilità dell’esperienza italiana a livello internazionale e di incrementare le ricadute positive delle azioni programmate. L’Università Magna Graecia fa parte della Rete delle Università per la pace e per il dottorato in ‘Peace Studies’ ha messo a disposizione una borsa di studio che, quest’anno, è stata assegnata ad una studentessa dell’Università di Messina.

“Promuovere studi sulla pace – ha affermato il rettore dell’Umg Cuda – è una necessità sempre più sentita nel mondo accademico, è un bisogno che si avverte anche in considerazione della condizione storica attuale che induce a fare una riflessione approfondita. È, dunque, oggi più che mai opportuno, soprattutto in ambito universitario, ribadire l’importanza del valore della pace”.

L’Università Magna Graecia, nell’ambito delle iniziative intraprese per la promozione della pace, ha organizzato un workshop internazionale su “La responsabilità per crimini internazionali attraverso la giurisdizione universale degli Stati membri dell’Unione europea”. L’evento è in programma domani, venerdì 15 novembre, alle ore 9:00 nel Complesso Monumentale del San Giovanni e sarà aperto dal rettore dell’ateneo di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda.