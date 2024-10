Domani inaugurazione di Expo Fata, la “due giorni” espositiva dei settori agricolo, turistico e ambientale

Share Facebook

Tutto pronto per l’avvio della due giorni espositiva che riguarderà sistemi, strutture, attrezzature, macchinari, impianti, servizi e prodotti dell’ambito agricolo, turistico ed ambientale.

L’evento si terrà, come programmato, nei piazzali esterni del grande Mercato Agroalimentare gestito da Comalca scrl di fronte alla cittadella regionale.

Nell’intera giornata di venerdì gli spazi esterni al Mercato sono stato interessati da un intenso via vai di mezzi pesanti che hanno trasportato, negli spazi dell’Expo, decine di mezzi per la coltivazione ed il movimento terra ma anche beni, mezzi e strumenti per la coltivazione e la difesa del territorio.

La manifestazione, che registra anche la presenza dei principali Enti pubblici regionali, sarà accompagnata con lo svolgimento di eventi qualificati e di riconosciuto interesse con i quali sarà integrata, sotto il profilo informativo/formativo, un’offerta costituita dagli innumerevoli espositori.

Queste le attività in programma:

Sabato 5 ottobre:

h. 9,30 Inaugurazione

h. 10.00 presso Comalca: Costruire il futuro col cambiamento –Le risorse umane e organizzative per il rilancio del turismo sociale in Calabria;

h. 10.00 presso sala conferenze Protezione Civile: Transizione digitale e ambiente: introduzione al RENTRI;

h. 11.00 presso Comalca: Il vivaismo in Calabria tra innovazione e qualità.

Domenica 6 ottobre:

h. 9.30 presso Comalca: Ambiente e marketing territoriale: le opportunità per costruire un futuro sostenibile;

h. 10.30 presso Comalca: Il sistema agroalimentare fra diritto e aspettative;

h. 11.30 presso Comalca: Progetto PNRR Comalca: il mercato agroalimentare del futuro.

Fra le altre iniziative del contesto, qpprezzata quella denominata “Aperti alla Città” in base alla quale, nella giornata di domenica 6 ottobre, dalle ore 10,00 alle ore 12,30 i grossisti di ortofrutticoli esercenti in Comalca saranno a disposizione dei visitatori che vorranno assistere allo svolgimento delle operazioni tipiche del mercato con possibilità di acquisto diretto dei prodotti esposti; saranno, pertanto, aperti e pronti ad accogliere tutti i cittadini e vari visitatori.

Alla inaugurazione, fissata per sabato 6 ottobre alle ore 10.00 con invito diramato dal Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, ed alla quale ha assicurato la sua presenza il Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, interverranno il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, il Vice Presidente della Giunta Regionale, Filippo Pietropaolo e l’Assessore Regionale al Turismo, Gianluca Gallo. Per il sistema nazionale dei mercati saranno presenti, su invito del Presidente di Comalca Daniele Ciranni, il Vicepresidente Nazionale di Italmercati Paolo Merci ed il Presidente di Verona Mercati, Marco Dallamano.