Lamezia, “Pan&Quotidiano” vince a Milano Innova Retail Award 2024-25 nella categoria indipendenti

Il progetto lametino “Pan&Quotidiano”, promosso e portato avanti da Stefano Pujia, è il vincitore nella categoria “negozi indipendenti” dell’ Innova Retail Award 2024/25, il premio annuale promosso da Kiki Lab (Gruppo Promotica), giunto alla settima edizione, che premia le esperienze e realtà innovative su tutto il territorio nazionale. L’evento conclusivo del premio, partito nella primavera 2024 con la presentazione dei diversi progetti alla giuria e il successivo “esame” a cui progetti finalisti sono stati sottoposti da parte della giuria presieduta da Fabrizio Valente, si è svolto nella giornata a Milano.

A premiare i vincitori delle dodici categorie, il CEO Fabrizio Valente, il direttore del premio Natalia Elena Massi e i rappresentanti delle diverse realtà imprenditoriali sponsor del premio, che vede tra gli sponsor istituzionali Confcommercio, Assofranchising e Confimprese. L’idea progettuale, ideata e avviata dallo studio dell’architetto lametino Ester Pontoriero, ha vinto il premio di categoria in quanto – come ha evidenziato la giuria nelle motivazioni– “è un bel progetto di rigenerazione urbana” che “recupera il valore storico dell’edicola reinventandola come snodo di servizi e cultura a servizio di tutto il Paese e per la valorizzazione del territorio”.

“Un riconoscimento che è motivo di gratificazione, punto di rilancio e stimolo a fare di più e meglio” spiega il promotore Stefano Pujia, ringraziando “l’amministrazione comunale guidata da Paolo Mascaro e tutto il consiglio comunale di Lamezia Terme per aver abbracciato una sfida che oggi, grazie alla loro sensibilità e al nostro lavoro di questi mesi, ha fatto parlare della nostra amata città come terreno fertile di innovazione e sperimentazione. Grazie all’architetto Ester Pontoriero, dalla cui idea progettuale lungimirante e di respiro europeo è partito e si è avviato questo percorso; a Salvatore D’Elia, che ha curato tutto il percorso che ha portato al premio, dalla candidatura alle fasi successive fino alla redazione della presentazione; ai due valenti professionisti Francesco Cefalà e Alessia Cantafio e a tutti coloro che mi hanno affiancato e mi stanno affiancando in questo percorso. Grazie all’artista lametino Marco Barberio, che con la sua arte ha dato visibilità al legame tra le generazioni che è una delle grandi scommesse di Pan&Quotidiano. Grazie ai cittadini lametini e alle tante realtà associative insieme alle quali stiamo vincendo la scommessa di far ritornare Piazza Mazzini un luogo attrattivo e di vitalità culturale sociale: tra queste non posso non menzionare, in particolare, Fabio Aiello con il suo Mulino delle Fate, Valentino Pileggi di Coneria Italiana e Residenze Cassoli di Mariano Cimino. Dedico questo riconoscimento alla mia città”.

Nel corso dell’evento, Fabrizio Valente ha offerto una panoramica delle diverse esperienze imprenditoriali di innovazione nel retail, in Italia e in Europa, sottolineando come la relazione con le persone e la possibilità di offrire loro esperienze sia l’elemento decisivo dei processi di innovazione.