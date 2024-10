Maltempo, Italia Viva Lamezia: “Programmare interventi per evitare eventi disatrosi”

Condividi

“Il gruppo di Italia Viva Lamezia Terme è consapevole che i danni subiti nel territorio lametino dall’inondazione di ieri notte sono generati sia da mancati interventi strutturali che servono a mitigare ed arginare le situazioni di dissesto idrologico sia da mancati interventi di manutenzione e pulizia dei torrenti, canali, canali di scolo con relativi griglie e tombini.

L’abbandono del territorio lametino nella sua gestione manutentiva e programmatica è da tempo oramai palese e segnalata da più fronti, ma in queste ore abbiamo osservato le conseguenze e nelle prossime ore conteremo i danni di questa inetta gestione ed amministrazione. Ma Italia Viva, per sua identità politica, non si sofferma alla critica ma vuole proporre a tutti i soggetti politici di creare un tavolo di emergenza per risolvere assieme l’attuale situazione che ha investito l’intero territorio comunale e per programmare interventi che possano in futuro mitigare tali eventi disastrosi. Un ultimo suggerimento: forse quest’anno non è il momento del “panem et circenses” natalizio e pre-elettorale, ma di aiutare chi ha subito ingenti danni”.

Così in una nota Italia Viva Lamezia