“Un Viaggio di Speranza”: lo scrittore lametino Igor Colombo ospite di ‘Fatti per il Cielo’ su Padre Pio TV

Lo scrittore lametino Igor Colombo sarà ospite della trasmissione “Fatti per il Cielo”, condotta da Don Francesco Cristofaro, domenica 3 novembre.



Durante l’episodio, Colombo discuterà del suo ultimo libro, “Sarà l’aurora – La mia lotta contro il cancro”, Gradichéditore, condividendo la sua esperienza con la grave malattia che lo ha colpito un anno fa.

La puntata andrà in onda su Padre Pio TV e Sky, rispettivamente ai canali 145 del digitale terrestre e 852 sul satellite, alle ore 8:40, con replica alle 15:25. Nella prima parte del programma si parlerà di un libro di un presbitero dedicato all’intelligenza artificiale, mentre la seconda parte sarà interamente dedicata a Igor Colombo.

La storia di Colombo ha già attratto l’attenzione di mass media al di fuori della Calabria, dimostrando di varcare i confini regionali. Nel corso di questo spazio televisivo, molto seguito dal pubblico italiano, Igor Colombo, affetto da cancro metastatico al quarto stadio, racconterà il suo percorso nell’ultimo anno, da quando ha avvertito i primi sintomi nell’estate del 2023 fino alla drammatica diagnosi e al successivo trattamento.

Ricordiamo che nel settembre dello scorso anno i medici gli avevano prognosticato solo due settimane di vita, data la gravità della sua condizione. Tuttavia, grazie alla determinazione di Igor e al supporto dei medici, in particolare della dott.ssa Pina Molinaro, primaria del reparto di Oncologia del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, la situazione si è miracolosamente capovolta.

Durante la trasmissione, Colombo parlerà anche della qualità della sanità lametina e della necessità di potenziare il presidio di Lamezia Terme, sottolineando l’eccellenza dei professionisti che vi operano. La sua storia sta commuovendo l’Italia e il libro “Sarà l’aurora” continua a riscontrare un grande successo di vendite a livello nazionale.

Non perdete l’appuntamento di domenica: un’importante vetrina per la nostra città e per il nostro ospedale, ma soprattutto un momento di condivisione e speranza.