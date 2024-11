Lamezia, donato alla Cattedrale contenitore in cristallo per raccogliere le preghiere e le richieste di grazie rivolte al Servo di Dio Vittorio Moietta

Condividi

Lamezia Terme – È stato fatto dono ieri sera alla Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, nella persona del suo parroco don Giancarlo Leone (ritratto nella foto), di un contenitore in cristallo per raccogliere le preghiere e le richieste di grazie rivolte al Servo di Dio Vittorio Moietta, Vescovo.



L’urna si è resa necessaria per conservare il numero sempre più crescente di biglietti e lettere che vengono lasciati sulla tomba e — al tempo stesso — per preservarne la riservatezza. A farne dono è stato un parrocchiano molto devoto di Mons. Moietta, con l’intento di incentivare sempre di più la devozione verso di questi.

Già da oggi, ricorrenza di Ognissanti, si potrà ammirare il contenitore provvisoriamente sistemato a fianco del sacello del Vescovo piemontese che si spera possa essere presto proclamato Venerabile.

È intenzione di don Giancarlo predisporre un tavolino sul quale verrà sistemata l’urna di vetro assieme a dei foglietti con buste e penna per consentire a quanti volessero mettere per iscritto una richiesta di intercessione o una preghiera rivolta al Servo di Dio.