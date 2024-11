Lamezia, al via lavori di manutenzione ed ammodernamento dell’impianto elettrico del mercato coperto di Sambiase

Condividi

Lamezia Terme – Al mercato coperto di Sambiase, di piazza Botticelli, sono iniziati dei lavori di manutenzione ed ammodernamento dell’impianto elettrico della sala adibita alla vendita dei prodotti ortofrutticoli.



Ne danno comunicazione il Sindaco Paolo Mascaro e l’Assessore ai lavori pubblici, prof. Luigi Muraca che in tal senso era stato sollecitato dagli operatori, commercianti e cittadini. Muraca afferma che “l’intervento risolve un problema che ormai si trascinava da alcuni anni e si inserisce nel contesto più ampio di ammodernamenti e trasformazioni della piazza. Infatti, per come già noto, il comune di Lamezia Terme, ha ottenuto un cospicuo finanziamento con i fondi del PNRR che inciderà radicalmente sul centro di Sambiase e metterà in collegamento p.zza Garibaldi con l’area mercatale Pino Cosentino”.