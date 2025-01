Emergenza neve, mezzi spazzaneve Anas a Corigliano Rossano e nel cosentino

Condividi

Le squadre Anas, già impegnate fino a questa mattina sulla propria rete di competenza, stanno intervenendo nelle ultime ore con i mezzi sgombraneve e spargisale, anche in supporto alla Provincia di Cosenza e al Comune di Corigliano Rossano, lungo le strade provinciali 187 e 188 interrotte a causa della neve e dalla caduta di alberi sulla carreggiata.

Anas raccomanda la massima prudenza alla guida e ricorda a tutti coloro che si metteranno in viaggio, di mettersi alla guida a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi sulle condizioni meteo attese così come, durante il viaggio, di aggiornarsi sulle condizioni del traffico e fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.

Per la sicurezza dei viaggiatori tutte le informazioni relative alle condizioni meteo e di viabilità, insieme all’indicazione di interruzioni e itinerari alternativi, saranno veicolate attraverso i canali istituzionali e social di Anas.