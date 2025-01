Vigor Lamezia, arriva il centrocampista Cosimo Cosenza

Condividi

Continua l’opera di rafforzamento della Vigor Lamezia Calcio. Dopo il reparto avanzato, il Sodalizio di Via Marconi ha deciso di non lasciare nulla di intentato neanche a centrocampo dove arriva l’esperto centrocampista Cosimo Cosenza.

Il classe ’87 vanta trascorsi importanti tra Serie C e Serie D: Ragusa, Nuorese, Bolzano, Mazara Vibonese, Gela per citarne alcuni. Mister Salerno avrà così a disposizione un altro elemento di spessore in rosa, le cui doti tecniche, la cui visione rappresenteranno sicuramente un fondamentale valore aggiunto