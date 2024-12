Lamezia, ennesimo atto vandalico sull’Albero di Natale “Smile_Eco-friendly”

Condividi

La Lamezia Multiservizi, unitamente all’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme, esprime grande amarezza per i ripetuti atti vandalici che, ancora una volta, hanno colpito l’Albero di Natale “Smile_Eco-friendly”, simbolo di condivisione e sostenibilità in questo periodo festivo.

Questa mattina, lunedì 16 dicembre, la Lamezia Multiservizi, incaricata della realizzazione e della manutenzione dell’iniziativa, ha riscontrato danni ingenti: sono stati nuovamente rubati motori, palette, pedali e vandalizzate diverse parti delicate delle biciclette, indispensabili per il funzionamento dell’albero. Inoltre, gli addobbi, già sostituiti ben tre volte a causa di precedenti atti di inciviltà, sono stati ulteriormente danneggiati o rubati.

L’Albero “Smile_Eco-friendly”, giunto alla sua seconda edizione e posizionato nell’area pedonale di Corso Nicotera, nasce con un messaggio chiaro: promuovere la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva dei cittadini. Alimentato grazie all’energia generata dalle biciclette su rulli, l’iniziativa mira a unire simbolicamente il gesto dello sforzo collettivo con l’accensione delle luci natalizie, richiamando i valori di condivisione, coesione sociale e rispetto per l’ambiente.

“Non si trattava di un albero sfarzoso o perfetto, ma di un simbolo di come lo sforzo comune possa illuminare la città. Non un semplice albero di Natale, ma un simbolo di impegno e collaborazione. Non possiamo nascondere la delusione per questi continui atti di vandalismo, che danneggiano non solo l’installazione ma anche l’immagine della nostra comunità,” dichiarano i responsabili di Lamezia Multiservizi.

Al momento, a causa della complessità delle riparazioni necessarie, non è possibile fornire tempistiche certe per il ripristino dell’albero. Si anticipa, con rammarico, che potrebbe non essere possibile garantire il corretto funzionamento durante il periodo natalizio.

L’Amministrazione Comunale condanna con fermezza questi atti di inciviltà e invita tutti i cittadini a riflettere sul valore delle iniziative realizzate per il bene comune. “Il Natale deve essere un momento di condivisione e non di divisione. Questo albero rappresentava un’opportunità per promuovere la sostenibilità e l’impegno collettivo, ed è proprio nei momenti di difficoltà che dobbiamo guardare alla nostra città con uno sguardo costruttivo”.

L’Amministrazione rinnova il proprio impegno per valorizzare il patrimonio della città e auspica che lo spirito natalizio possa prevalere su gesti che rischiano di oscurare il lavoro di chi, ogni giorno, opera per il bene della collettività.

Il bello spesso arriva da chi guarda la città con amore e rispetto” – ha ricordato Aristotele, un concetto che dovrebbe guidare ogni cittadino verso una convivenza civile e costruttiva.