Lamezia, il 16 novembre presentazione del libro “Le rose che non colsi” di Elvidio Borelli

Il viaggio nel cuore della poesia calabrese, inaugurato dal centenario costabiliano, non può non omaggiare un poeta nicastrese, meno noto dei conterranei Galli, Costabile, Mastroianni, ma non per questo meno importante, che ha fatto del lirismo, il modo più aulico per esorcizzare la sofferenza del quotidiano ed esaltarne la gioia. Stiamo parlando di Elvidio Borelli (1898-1994), Ispettore didattico, ma anche poeta e pittore.

Autore di due raccolte poetiche “Il Nulla e il Tutto” (1951), edito da Maia edizioni, e “Poësis” (1981), edito da Grafiche Reventino. In una terra, come la Calabria di inizio ‘900, che ha dato i natali a poeti e a galantuomini, la storia di questo illustre personaggio, si intreccia con la ricca eredità culturale dei luoghi vissuti e delle persone incontrate. L’evocazione del ricordo che rivive nelle storie raccontate, si fa omaggio alla bellezza di versi e rime, che ancora oggi rimandano alle emozioni che le hanno prodotte.

Dunque sabato 16 novembre, alle ore 17.30, presso la Sala Sedna di via Tevere, sarà proposto ai convenuti un itinerario immersivo nella vita e nella poesia di Elvidio Borelli, presentando il volume “Le rose che non colsi” raccolta di versi del Borelli, che include nel suo interno anche la silloge inedita “Lagrime di luce”.

A relazionare sull’opera saranno la prof.ssa Antonella Tropea, docente di lettere, che svilupperà la poetica del Borelli, e Massimo Iannicelli, editore. La co-curatrice del testo, prof.ssa Miriam Rocca, nipote del poeta Borelli, saluterà i convenuti.

Alla fine dell’evento saranno distribuite gratuitamente alcune copie del libro.