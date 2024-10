Giovani Democratici Lamezia: “Scellerata decisione del sindaco Mascaro: tenere le scuole aperte nonostante i gravi disagi”

Condividi

“Noi, Giovani Democratici, esprimiamo la nostra più profonda indignazione per la decisione del sindaco Paolo Mascaro di lasciare aperte le scuole a Lamezia Terme. Tale decisione rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, nonché un evidente atto di irresponsabilità amministrativa.

Nella serata del 20 ottobre, alle ore 23:31, la Protezione Civile ha emesso un bollettino di scenario di rischio di livello 3, indicando scenari di rischio elevato per frane, allagamenti e condizioni stradali estremamente pericolose. Questa comunicazione meteo della Protezione civile non ha riguardato solo Lamezia Terme, ma anche molti comuni limitrofi, alcuni dei quali si trovano ora completamente isolati a causa di frane e strade impraticabili. Tuttavia, nonostante il quadro emergenziale ben chiaro e i rischi ampiamente noti, il sindaco ha scelto di non adottare misure preventive adeguate.

È una decisione che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, ignorando che migliaia di studenti che frequentano le scuole di Lamezia provengono proprio da questi comuni limitrofi. Come possono questi ragazzi, molti dei quali pendolari, raggiungere le scuole in una situazione così critica? Senza contare che la stessa città di Lamezia Terme sta subendo gravi disagi, con strade distrutte e zone completamente allagate.

Siamo di fronte a una palese mancanza di attenzione e di rispetto per la sicurezza pubblica. In situazioni di emergenza come questa, il compito di un amministratore è quello di tutelare i propri cittadini, non di esporli inutilmente al pericolo. Tenere le scuole aperte in un contesto così rischioso è una decisione avventata e inaccettabile, che lascia intendere una scarsa considerazione per il benessere della comunità.

Non possiamo accettare che la negligenza e la superficialità prevalgano sulla salvaguardia della vita e della sicurezza delle persone”.

Così in una nota i Giovani Democratici di Lamezia Terme