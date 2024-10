Pd Lamezia: “Maltempo investe piana lametina. Dove sono le istituzioni?”

Condividi

““Che i fondi di riserva impegnati per le spese previste nel periodo natalizio siano al più presto dirottati!” “Sine pecunia ne cantantur missae”, neanche a Natale!

Ha già fatto scalpore nei giorni scorsi l’importo destinato ai festeggiamenti del periodo natalizio e ancora di più ha destato non poca rabbia sapere che parte delle spese previste proviene dai Fondi di riserva, istituiti e finalizzati, come recita la Gazzetta Ufficiale e come riportato nel Documento Unico di Programmazione del comune di Lamezia Terme, alla copertura di spese da sostenere in caso di esigenze straordinarie o qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente risultino insufficienti.

Sembra evidente agli occhi della cittadinanza e dati i recentissimi fatti legati alle conseguenze seguite all’episodio di forte mal tempo che ha colpito la nostra piana, che siano altre le esigenze straordinarie da fronteggiare, seppure l’attuale amministrazione non abbia ritenuto necessario neanche muovere un semplice passo verso l’emanazione di una chiusura delle istituzioni scolastiche, al contrario dei comuni di Falerna e Platania, a noi limitrofi, che si sono mossi in tal senso per tempo.

Ci chiediamo se il sindaco abbia residenza nel nostro medesimo comune e abbia contezza geografica di dove si trovi Lamezia e di quali siano stati gli enormi rischi a cui sono andati incontro i nostri lavoratori questa mattina e a quali altri enormi rischi siano attualmente esposti i nostri figli negli edifici scolastici allagati o soggetti ad infiltrazioni di cui sono ormai virali immagini e video nelle chat dei privati cittadini”.

Così in una nota Felicia Villella Segreteria PD Lamezia